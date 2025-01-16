سوريا - لبنان - فلسطين

رئيس اتحاد بلديات ضاحية بيروت الجنوبية يكشف عدد الأبنية التي تحتاج إلى إزالة


أوضح رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت محمد ضرغام بأن 303 أبنية بحاجة إلى إزالة كلية، و100 بناء بحاجة إلى هدم جزئي، وما بين 82 و90 بناء بحاجة إلى تدعيم.

كما أكد ضرغام أن "طبخة رفع الأنقاض لم تنضج بعد لأن محافظ جبل لبنان محمد مكاوي يجهزها على نار هادئة، إذ طلب المزيد من التفاصيل من الاتحاد المستعجل للإعلان عن بدء عمليات الهدم ورفع الردم رسميا بين الإثنين والثلاثاء المقبلين".

كذلك صرّح بأن "الاتحاد ينتظر موافقة مكاوي على خطة العمل التي أودعناها لديه للإعلان عن اسم الشركة الملزمة بأعمال المسح وتكسير الباطون والهدم والفرز والنقل إلى المكبات ومباشرة العمل فورا"، لافتا إلى أن "البلديات تشارك في الشقين الهندسي والفني وفي الإشراف على كميات الردم التي تخرج فقط، لكنها لا تتدخل ميدانيا".

وذكر أن "هناك 303 أبنية بحاجة إلى هدم كلي، و100 بناء بحاجة إلى هدم جزئي، وما بين 82 و90 بناء بحاجة إلى تدعيم، وهي أرقام غير نهائية لأنها تتغير باستمرار باعتبار أن الفرق الهندسية لم تدخل جميع الأبنية بعد ولا تزال تجري الكشف والفحوصات، فضلا عن الأبنية ذات الوضع الدقيق التي يصعب دخولها للبتّ فيها".

وحول تضارب آراء لجان كشف الأضرار حول سلامة الأبنية بين اتحاد بلديات الضاحية ونقابة المهندسين ووزارة الأشغال العامة والنقل وشركة "وعد"، حسم ضرغام الجدل "بتولي مؤسسة جهاد البناء الكلمة الفصل في هذا الشأن والتي تتطابق مع آراء شركة خطيب وعلمي الهندسية".

وتوقع ضرغام أن تستمر مرحلة هدم الأبنية المهددة بالسقوط "تسعة أشهر لأنه لا يمكن أن نطلق جميع الورش ونحرّك الآليات الكبيرة ونقفل الطرقات في الوقت نفسه، بما يعيق حركة السير في منطقة مكتظة بالسكان"، مطمئنا إلى أن مرحلة الهدم وإن طالت لن تعيق عملية إعادة الإعمار التي صارت "مستوية بل ستتزامن معها وسنطلق الورش بالتوازي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس اتحاد بلديات ضاحية بيروت الجنوبية يكشف عدد الأبنية التي تحتاج إلى إزالة
أكثر من 40 شهيدًا وعشرات المصابين في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار!
رئيس الوزراء القطري : تنفيذ وقف اطلاق النار في غزة يبدأ الاحد
بالتفاصيل.. أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الاسوشيتد برس: احتفالات في خان يونس بإعلان إيقاف اطلاق النار
البرلمان العربي يرحب بإعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
أول بيان لحركة حماس بعد التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن تعقيدات المشهد السوري.. الترك والمارقة من جهة الترك وصراع المجاميع المسلحة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الشام والدور التركي في حراك العلامات قبيل الظهور الشريف
الرئيس اللبناني: الدولة والشعب اللبناني مسؤولان عن تحمل عبء الصراع مع "الكيان الصهيوني"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك