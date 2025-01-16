سوريا - لبنان - فلسطين

أكثر من 40 شهيدًا وعشرات المصابين في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار!


صرّح مراسل القناة الروسية بسقوط أكثر من 40 شهيدا وإصابة المئات منذ ليل أمس الأربعاء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المبرم مع "حماس"، حيث أشار إلى إستشهاد 20 شخصا ووقوع عدد من الإصابات جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا بالقرب من نقابة المهندسين غربي مدينة غزة وسط القطاع.

كما سقط أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة

ومن جانبه أفاد الدفاع المدني في القطاع بوقوع خمسة شهداء وأكثر من 10 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة خليفة في منطقة الرمال غربي مدينة غزة.

كما تم انتشال جثت 12 شهيدا وأكثر من 20 مصابا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية عدة منازل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وبالتزامن قتلت طفلة فلسطينية جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما سقط قتيل وعدد من المصابين عقب استهداف مدرسة الموهوبين التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما أسفر قصف إسرائيلي لمنزل في محيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عن وقوع شهيدين وعدد من الجرحى. كذلك ذكر مراسل القناة الروسية، أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات نسف لمبان سكنية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية خيام النازحين قرب مسجد بلال غربي دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد أعلن مساء أمس الأربعاء التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس".

فيما قالت "حماس" إن الاتفاق "ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".

وتشمل المرحلة الأولى للصفقة إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة، و400 من أصحاب الأحكام المطوّلة، و1000 أسير من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد "صفقة شاليط" والنساء والأطفال.

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