رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يتحدث عن التحديات التي تواجهها البلاد

صرّح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام بإن التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات، مشددا على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتنفيذ القرار 1701.

وخلال حديثه من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون، شكر سلام "النواب وممثلي الأمة الذين منحوني صوتهم"، مشيرا إلى أن "التجربة علمتنا أن الرهان الصحيح ليس على الخارج بل على تعاوننا ووحدتنا".

وأضاف، "أصغيت بالأمس إلى بعض الهواجس وأنا لست من أهل الإقصاء والاستبعاد بل من أهل الوحدة والتفاهم والشراكة الوطنية"، مؤكدا أن "يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سويا في مهمة الإصلاح".

في حين وصف التطورات في البلاد بأنها "فصل جديد وسيكون على الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج ويؤمن فرص عمل للأجيال الطالعة"، مشيرا إلى أن "التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات، كما أن جزء كبير من شعبنا لا تزال منازله مدمرة كما مؤسساته وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت وإعادة الإعمار ليست مجرد وعد إنما إلتزام".

وجزم سلام بضرورة "العمل على تطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 وانسحاب العدو من أراضينا وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بالإضافة إلى وضع برنامج متكامل لبناء نظام اقتصادي منتج وتنفذ أحكام اتفاق الطائف وتصحيح ما نفذ خلافا لنصه".

كما شدد على أن "الرهان الصحيح والوحيد هو على وحدتنا وبناء مؤسسات الدولة القوية"، لافتا إلى أنه "بعد المعاناة بسبب العدوان الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية آن الأوان لبدء فصل جديد من التقدم والفرص".