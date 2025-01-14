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مقتل طاقم كامل من لواء "ناحال" في غزة


صرّحت القناة 12 العبرية، بأن طاقما كاملا من لواء "ناحال" في الجيش الإسرائيلي قتل في معركة بيت حانون شمال قطاع غزة، فقد سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الاثنين) للنشر بأن خمسة جنود من لواء ناحال قتلوا في معركة بيت حانون شمال قطاع غزة، بحسب القناة، .

ووقع الحادث خلال نشاط عملياتي، كان العناصر يستعدون فيه لاستخدام سلاح هندسي، وأثناء تنفيذ المهمة، وقع انفجار، أدى إلى انهيار المبنى الذي كانت تتمركز فيه القوة ويجري التحقيق في الانفجار.

وأدى الانفجار إلى مقتل 5 وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، فيما وصل عدد قتلى وجرحى كتيبة الاستطلاع التابعة للواء ناحال إلى 13 من أصل 17، بعد أشهر من القتال في غزة.

وذكرت القناة أن القتلى جميعهم ينتمون إلى نفس الفريق المعروف باسم "فريق Z1"، وهؤلاء 17 مقاتلا، أكملوا دورة تدريبية قبل شهرين من 7 أكتوبر. ومع اندلاع الحرب، تم إرسال الفريق إلى رفح، بعد أشهر من التدريب القاسي.

مقاتلو "فريق Z1" قاتلوا في جنوب قطاع غزة لأشهر طويلة، وشاركوا في العديد من العمليات. وبعد الانتهاء من العملية في رفح، تمركزوا في بيت حانون، حيث قاتلوا حتى أصيبوا صباح أمس.

وأثناء الانفجار العنيف الذي أدى إلى مقتل خمسة جنود، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، كان الفريق بأكمله متواجدا في نفس المبنى، في إطار تطهير المباني في المنطقة.

وقالت دورية "النحال" إن ما يميز الفريق الذي أصيب أثناء القتال في شمال قطاع غزة، هو "تماسكهم والتقارب الكبير والعائلي بين المقاتلين، والذي أصبح أكثر تماسكا خلال أشهر القتال الطويلة".

وهذه أسماء جنود الدورية ناهال سقطوا في الحادثة: النقيب يائير يعقوب شوشان 23 عاما، الرقيب ياهاف هدار 20 عاما، الرقيب غي كرميئيل 20 عاما، الرقيب يوآف بيبر 19 عاما، الرقيب أفيل وايزمان 20 عاما.

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