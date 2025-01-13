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جنود إسرائيليون يرفضون القتال في غزة!


 

رفض جنود "إسرائيليون"، اليوم الاثنين، استمرار القتال في قطاع غزة، حيث ذكرت وكالة "أ.ب"، إن "بعض الجنود الإسرائيليين يرفضون الاستمرار في القتال في غزة"، موضحة أن "الجنود الذين يرفضون القتال في غزة يقولون إنهم رأوا أو فعلوا أمورا تجاوزت الخطوط الأخلاقية"، إذ نقلت عن سبعة جنود يرفضون الاستمرار في القتال في غزة قولهم "تلقينا أوامر بحرق أو هدم منازل لم تشكل أي تهديد".

وأضافت أن "نحو 200 جندي إسرائيلي وقعوا على رسالة بأنهم سيتوقفون عن القتال إذا لم تؤمن الحكومة وقف إطلاق النار".

بالمقابل، ذكر بيان من "الجيش الإسرائيلي" ردا على رفض جنود القتال في غزة: ندين رفض الخدمة والرافضون قد يسجنون".

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