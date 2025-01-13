واشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعلن الأسبوع الجاري

ذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، يوم الاثنين، إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع.

ونقلت بلومبيرغ عن المسؤول الأميركي قوله: "نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن قضية غزة".

وفي وقت سابق، قال سوليفان لشبكة "سي إن إن" إن الوصول إلى اتفاق بين وحركة حماس بشأن الرهائن المحتجزين في غزة "بات قريبًا جدًا".

وأكد أن الإدارة الأمريكية "عازمة على استغلال كل يوم لإنجاز الصفقة"، مبينًا أن "الرئيس بايدن يتلقى تحديثات يومية بشأنها".

ورجح "أن يتواصل قريبًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي".

من جانبه، قال جي دي فانس، نائب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن "صفقة غزة ستتم قريبًا".

وأضاف فانس: "آمل أن تتمكن الإدارة الحالية من تحقيق هذا الاتفاق في الأيام الأخيرة من ولايتها".