القناة 14 العبرية: إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار طويل في غزة يتخلله إطلاق سراح الأسرى

أفادت القناة 14 العبرية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف إطلاق نار طويل يتم خلاله إطلاق سراح الأسرى تدريجيا، لكنها طالبت بالتزام أمريكي بإمكانية استئناف الحرب في النهاية.

وقالت القناة: "إسرائيل وافقت على تمديد وقف إطلاق النار لمدة نحو ثلاثة أشهر، 80/90 يوما - دون الالتزام بإنهاء الحرب، لكن لا يوجد حتى الآن رد من حماس في غزة".

وأضافت أيضا أنه "في نفس الوقت الذي تجري فيه المحادثات، يضغط ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، على إسرائيل لقبول الخطوط العريضة المقترحة، وهذا على الرغم من عدم وجود إجابة حتى الآن من حماس، ونود أيضا أن نؤكد على أنه من قبل وحتى الآن، كانت ردود أفعال قيادة حماس في قطاع غزة بشأن الخطط المقترحة سلبية".

وأوضح أيضا أنه "في النهاية هناك قائدان هما صاحبا القرار: من شمال قطاع غزة - عز الدين الحداد في لواء مدينة غزة، ومن جنوب القطاع محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار".

وفي الوقت نفسه الذي وردت فيه تقارير عن الخطوط العريضة والمسودة "النهائية" التي قدمت لإسرائيل للموافقة عليها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم أن هناك انقطاعا بين قيادة "حماس" في الدوحة، وقيادة الحركة في غزة، التي تقبل الخطوط العريضة المقترحة وتقرر ما إذا كانت ستوافق أم لا، في حين أنها لم توافق حتى الآن على الخطوط العريضة المقترحة.

وأكد مراسل القناة 14 تامير مورغ: "برأيي أن هذا قد يمنع الصفقة"، لكنه أضاف أن الضغوط التي تمارس على "حماس" من خلال هجمات الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة في شمال القطاع، مع وصول إدارة دونالد ترامب إلى السلطة في يناير، يمكن أن تتفاقم المشكلة، ما يدفع قيادة حماس في القطاع إلى الموافقة على الخطوط العريضة المقترحة.