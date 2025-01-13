50 اسيراً لكل مجندة و30 طفلاً وامرأة عن رهينة واحدة.. المرحلة الأولى من مسودة اتفاق التهدئة بغزة

تضمنت المرحلة الأولى من مسودة اتفاق التهدئة في غزة، اطلاق سراح 50 اسيراً لكل مجندة اسرائيلية لدى حماس و30 طفلاً وامرأة عن رهينة واحدة، وايضا انسحاب اسرائيل من القطاع.

ونقلت قناة العربية ( العبرية ) التابعة لال سعود عن مصادر، قولها بإن "المرحلة الأولى من مسودة اتفاق التهدئة غزة تتضمن 42 يوما، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب شرقا بعيدا عن المناطق المكتظة ضمن المرحلة الأولى".

وأضافت، أن "المرحلة الأولى ستضمن عودة النازحين وانسحاب إسرائيل من وادي غزة ⁧، وسيتم إدخال كميات مكثفة من المساعدات اعتبارا من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق".

وتابعت، أن "حماس ستطلق سراح 33 رهينة ضمن المرحلة الأولى، بالمقابل إسرائيل ستفرج عن 30 من الأطفال والنساء مقابل كل رهينة تطلق حماس سراحها وتطلق سراح 50 أسيرا مقابل كل مجندة إسرائيلية لدى حماس"مردفة: "سيتم إطلاق سراح 50 على الأقل من السجناء الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد".

وبينت، أن "الاتفاق يتضمن عدم اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بنفس التهم، والقوات الإسرائيلية ستنسحب بالكامل خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية".