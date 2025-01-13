سوريا - لبنان - فلسطين

انباء عن حصول نواف سلام على التأييد لرئاسة حكومة لبنان


أكدت مصادر سياسية لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن القاضي اللبناني نواف سلام حصل على تأييد عدد كاف من المشرعين لاختياره لمنصب رئيس وزراء لبنان المقبل.

كما أكدت المصادر ان "رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، سيحصل على ما لا يقل عن 70 صوتا من النواب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان".

ومطلوب من الرئيس جوزيف عون تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128.

ويعتبر تعيين رئيس وزراء في لبنان الخطوة التالية في تشكيل إدارة جديدة بعد انتخاب عون لرئاسة الجمهورية، 

ويرأس نواف سلام محكمة العدل الدولية منذ شباط الماضي، وقد شغل سابقا منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة. ويحظى بدعم أحزاب من بينها حزب القوات اللبنانية المسيحي المناهض لحزب الله.

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انباء عن حصول نواف سلام على التأييد لرئاسة حكومة لبنان
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