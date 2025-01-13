سوريا - لبنان - فلسطين

وفد عسكري أمريكي يلتقي الرئيس اللبناني!


بعد التطورات التي شهدها شرق لبنان وجنوبه ليل أمس، وصل وفد عسكري أمريكي اليوم الاثنين للقاء الرئيس جوزيف عون برئاسة قائد المنطقة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا.

وعلى هامش الاستشارات النيابية التي يجريها عون لاختيار رئيس للحكومة، قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في منشور على منصة "إكس": "وصول وفد أمريكي عسكري للقاء الرئيس عون برئاسة قائد المنطقة الوسطى الجنرال كوريلا مع رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والسفيرة الأمريكية في بيروت وعدد من الضباط".

يأتي ذلك فيما قصف الطيران الإسرائيلي ليل أمس خراج بلدة جنتا على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، فضلا عن المنطقة المحيطة بالنبطية جنوب البلاد.

وتعليقا على هذه الغارات، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "الطائرات الإسرائيلية هاجمت ليلا عدة أهداف تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان"، مشيرا إلى أنه من بين الأهداف التي استهدفت موقع لإطلاق القذائف الصاروخية وموقع عسكري ومحاور تهريب على الحدود السورية-اللبنانية، تستخدم لنقل وسائل قتالية إلى "حزب الله".

وشدد على أن "إسرائيل ستواصل العمل لإزالة أي تهديد ضدها، وستمنع أي محاولة لإعادة تموضع أو تسلح حزب الله، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

وجاءت تلك الضربات قبل أقل من أسبوعين على موعد 26 يناير، وهو التاريخ الذي من المقرر أن ينسحب فيه الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بموجب اتفاق وقف النار.

يذكر أن اتفاق وقف النار كان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الفائت، كما نص الاتفاق على سحب "حزب الله" قواته إلى شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وتفكيك أي بنية تحتية عسكرية فيها.

لكن منذ ذلك الحين حصلت عدة انتهاكات إسرائيلية لوقف النار.

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