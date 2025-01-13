تركيا تعلن أنها ستزيد إمدادات الطاقة إلى سوريا!

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبرسلان بايراكتار، اليوم الاثنين، أن بلاده ستزيد إمدادات الطاقة إلى دمشق للمساهمة بإرساء الاستقرار في سوريا وفي المنطقة.

وخلال كلمته اليوم في أعمال الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) المنعقدة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في الفترة ما بين 12 و18 يناير، قال بايراكتار إنه من حيث موقعنا الجغرافي، نقوم حاليا بتزويد جارنا العراق بالطاقة، وسنزيد إمدادات الطاقة إلى سوريا، للمساهمة بإرساء الاستقرار في سوريا وفي المنطقة.

ولفت إلى أن تركيا تسعى لزيادة ارتباطاتها بالأسواق المجاورة في مجال الطاقة، ومضاعفتها 3 مرات، وأضاف: سنعمل على مضاعفة قدرتنا على إنتاج والطاقة المتجددة أربع مرات.. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى استثمار بنحو 80 مليار دولار.

وأشار إلى ضرورة اتباع سياسات دقيقة في الطاقة العالمية، والحاجة إلى حلول أكثر إبداعا بالسياسات الخاصة بنموذج الأعمال والعالم المالي.

وكان بايراكتار أعلن يوم الجمعة الماضي خلال لقاء تلفزيوني أن تركيا تزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يوميا من 7 نقاط مختلفة.

وقال: "نهدف إلى زيادة الـ210 ميغاوات التي ذكرتها إلى 300 ميغاوات في فبراير".