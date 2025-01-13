قصف صهيوني يستهدف بلدات لبنانية!

استهدف قصف صهيونى، الاثنين، بلدات جنوب لبنان، حيث ذكرت وسائل إعلام دولية، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن خمس غارات مستهدفا الأودية والأحراج الواقعة بين بلدات عربصاليم وحومين الفوقا ورومين ودير الزهراني جنوب لبنان".

وفي ال 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.