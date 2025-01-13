واشنطن تأمل باتفاق يخص غزة قبل تنصيب ترامب

اعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، عن أمله باتفاق يخص غزة قبل تنصيب الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني الحالي، حيث ذكر بلينكن بحسب شبكة "سي بي إس"، "نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قبل يوم التنصيب".

وأضاف "عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة فسيكون في النهاية على أساس ما طرحه بايدن".

الى ذلك، نقلت هيئة البث "الإسرائيلية" عن مصدر حكومي قوله "نحن قريبون جدا من إتمام صفقة" مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كما قالت الهيئة إن "الجيش يدرس توسيع المناورة إلى ما بعد شمال القطاع إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل".