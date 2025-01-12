رئيس محكمة العدل الدولية: مستعد لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية

أبلغ الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية نواف سلام، عددا من النواب اللبنانيين أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية.

وذكرت وسائل اعلام عالمية، ان الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية نواف سلام، أبلغ عددا من النواب اللبنانيين أمس أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية، إذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته.

وتبرز عدة أسماء وسط استشارات نيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة والتي دعا إليها رئيس الجمهورية جوزيف عون غدا الاثنين، وهم:

النائب فؤاد مخزومي نائب عن دائرة بيروت

النائب ابراهيم منيمنة نائب معارض مستقل

النائب أشرف ريفي وزير سابق ونائب معارض

رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية نجيب ميقاتي

وتترقب الأوساط اللبنانية بروز أسماء جديدة من قبل بعض الكتل والنواب خلال الاستشارات النيابية الملزمة.

ويبدأ الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، غدا الاثنين استشارات مع النواب بهدف اختيار رئيس جديد للحكومة.

وانتخب جوزيف عون، الذي كان قائدا للجيش، رئيسا للجمهورية اللبنانية، الخميس الماضي، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعاني منها البلاد.