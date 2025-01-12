سوريا - لبنان - فلسطين

بانت معالم تقسيم الكعكة ..... بذريعة تأمين الحدود.. قوات أمريكية وفرنسية تتوجه إلى سوريا وسط رفض تركي


كشفت شبكة "الميدل ايست مونتير" في تقرير نشرته اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)،  عن وجود نوايا لدى الادارتين الامريكية والفرنسية لإرسال قوات عسكرية مقاتلة الى الشمال السوري بهدف "تأمين" الحدود بين مناطق الإدارة الذاتية والحدود التركية. 

وأوضحت الشبكة أن "نائب مسؤول لجنة العلاقات الخارجية لمنطقة الإدارة الذاتية المسيطر عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلهام احمد، أكد وجود اتفاقات مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لإرسال قوات عسكرية مقاتلة الى الشمال والشمال الشرقي السوري بهدف الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع الاشتباكات التركية مع مقاتلي قسد وحزب العمال".

المعلومات التي كشف عنها المسؤول في "قسد"، دفعت بوزارة الخارجية التركية الى اصدار "رد غاضب" على فرنسا، طالبتها خلاله بالابتعاد عن التدخل في الأوضاع الداخلية السورية والامتناع عن دعم "التشكيلات الإرهابية"، في إشارة الى حزب العمال الكردستاني، حيث أكد وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الولايات المتحدة هي "الوسيط الوحيد مع تركيا في سوريا"، موجها الانتقاد الى الحكومة الفرنسية. 

يشار الى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اصدر تصريحات الأسبوع الماضي وصف فيها حزب العمال بانه "حزب يقاتل من أجل الحرية"، مشددا على دعم بلاده للحزب، الامر الذي يتعارض مع الموقف التركي الذي يصف الحزب بأنه منظمة إرهابية دولية، بحسب الشبكة.

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