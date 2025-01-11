 الرياض تستضيف غدا الأحد اجتماعاً موسعاً حول سوريا

تستضيف الرياض غدا الأحد اجتماعا موسعا حول سوريا، يشارك فيه وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كذلك ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

ويُتوقع أيضاً مشاركة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.

ويعد هذا الاجتماع استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" حول سوريا والتي عقدت في الأردن 14 ديسمبر الماضي، إذ كان بيان "اجتماعات العقبة" قد أشار إلى تأكيد الولايات المتحدة والمجموعة العربية للتواصل حول سوريا، والبحرين وفرنسا وألمانيا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، على الدعم الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها.

ويُذكر أن المجموعة العربية للتواصل بشأن سوريا،عقدت اجتماعا في العقبة بالأردن، في 14 ديسمبر الماضي، مع الوزراء وممثلي تلك الدول والجهات لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وأصدروا بيانا مشتركا، أكدوا فيه دعمهم الكامل للشعب السوري "في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخهم لبناء مستقبل أكثر أملا وأمانا وسلاما".