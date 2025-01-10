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سوريا - لبنان - فلسطين
بالفيديو.. التدافع داخل المسجد الأموي بدمشق
وكالة انباء براثا
114
2025-01-10
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