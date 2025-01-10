ميقاتي: الرئيس المنتخب طلب استمرار حكومة تصريف الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الرئيس المنتخب جوزيف عون طلب استمرار مهام حكومة تصريف الاعمال لحين تكليف حكومة جديدة .

وقال ميقاتي ، في مؤتمر صحفي من داخل قصر بعبدا في العاصمة بيروت اليوم الجمعة ، إن "لبنان تقف اليوم على اعتاب مرحلة جديدة ابرز ملامحها انهاء انسحاب جيش الكيان الصهيوني من جنوب لبنان ، واعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني على كافة المناطق الحدودي"، لافتا الى " ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من كامل الاراضي اللبنانية في الجنوب لضمان امن واستقرار البلاد".

واضاف ، أن "الرئيس عون طالب حاليا باستمرر حكومة تصريف الاعمال بمهامها لحين الانتهاء من الخطوات الدستورية اللازمة لتكليف حكومة جديدة"، عادا أن " الحكومة الجديدة في حال تكليفها ، يجب ان تكون قادرة على تحقيق جميع القضايا التي طرحها رئيس الجمهورية على ارض الواقع".