حادثة تدافع مأساوية في المسجد الأموي بدمشق تسفر عن وفاة أشخاص

وقعت في المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق، ظهر الجمعة، حادثة تدافع مأساوية أسفرت عن وفاة ثلاث نساء وإصابة خمسة أطفال بجروح ورضوض شديدة، وفقًا لحصيلة أولية، حيث وقع الحادث خلال فعالية نظمها مدنيون، وسط ازدحام شديد داخل المسجد التاريخي.

وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادثة فور وقوعها، حيث تمكنت من انتشال جثمان امرأة من داخل المسجد، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية لعدد من المصابين، بينهم طفلة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت مصادر ميدانية أن الازدحام الكثيف داخل المسجد أثناء الفعالية ساهم في وقوع التدافع، ما أدى إلى انهيار البعض على الأرض وإغماء آخرين، خاصة بين صفوف النساء والأطفال.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة لتنظيم حركة الزوار وضمان سلامة المشاركين في الفعاليات القادمة، وسط دعوات لزيادة تدابير السلامة في المواقع ذات التجمعات الكبيرة.