الرئيس اللبناني: الزلزال السياسي في الشرق الأوسط غيّر أنظمة وقد يغيّر حدودا

أكد الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، أن لبنان يعاني أزمة حكم ويفترض تغيير الأداء السياسي والاقتصادي، فيما أشار إلى أن الزلزال السياسي في الشرق الأوسط غيّر أنظمة وقد يغيّر حدودا.

وقال عون في كلمته أمام البرلمان اللبناني "وصلنا إلى ساعة الحقيقة ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي والاقتصادي".

وأضاف "إذا أردنا أن نبني وطنا علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون، ولا حمايات أو محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب والعدل هو الفاصل".

وتابع: "يجب أن تستثمر الدولة اللبنانية في جيشها لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية"، مردفا: "يجب عدم الاستعانة بالخارج للاستقواء على بعضنا البعض".

وتعهد عون: "بممارسة سياسة الحياد الإيجابي، وتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج، وألا أتهاون في ما يتعلق بأموال المودعين".