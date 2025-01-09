الأمم المتحدة تهنئ عون لانتخابه رئيسا للبنان وتدعوه للإسراع بتشكيل الحكومة

هنأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، العماد جوزيف عون على انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.

ورحبت بلاسخارت عبر كلمة لها بانتخاب الرئيس بوصفه "خطوة أولى طال انتظارها لتجاوز الفراغ السياسي والمؤسساتي في لبنان، بما يوفر للشعب اللّبناني مؤسسات حكومية فعالة تلبي تطلعاتهم".

وشددت المنسقة الخاصة على ضرورة "الإسراع بتكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة دون أي تأخير، إذ إن المهام الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية ضخمة للغاية ولا تحتمل مزيدا من إضاعة الوقت". وأضافت: "حان الوقت لكل صانع قرار أن يضع مصلحة لبنان في المقام الأول، فوق كافة الاعتبارات الشخصية أو السياسية".

وأشارت إلى أن "انتخاب رئيس جديد يبعث الأمل مجددا، ويمثل فرصة لتمهيد الطريق نحو تحقيق تقدم في ترسيخ وقف الأعمال العدائية وضمان أمن واستقرار البلاد، بما في ذلك تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة".

وأكدت أن "الأمم المتحدة تتطلع للعمل مع الرئيس عون والسلطات المعنية لدعم لبنان فيما يتخذه من خطوات ملموسة ومجدية لتحقيق تلك الأهداف".