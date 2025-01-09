أول تعليق إيراني على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

هنأت السفارة الإيرانية لدى بيروت، اليوم الخميس، لبنان بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وقالت السفارة في حسابها على منصة "إكس"،: "نبارك للبنان الشقيق انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية في ظل أجواء توافقية جامعة".

وأضافت: "نتمنى لفخامته النجاح والتوفيق في مهمته، ونتطلع إلى العمل سويا لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الاول 2022.