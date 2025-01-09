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الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية


 

أدى جوزيف عون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية لمنصب الرئاسة اللبنانية عقب انتخابه بأغلبية من قبل مجلس النواب في جولة شهدت مخاضا عسيرا بعد جولة أولى لم يستطع خلالها تحقيق أغلبية ثلثي الأصوات.

وأضاف في خطاب عقب انتخابه رئيسا «وصلت إلى الرئاسة بعد زلزال في الشرق الأوسط»، وتعهد بأن يدعو «لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس للحكومة»، وأن يكون «حكما عادلا بين المؤسسات»، والعمل على «مشروع قانون لاستقلال القضاء».

وأدى عون اليمين أمام النواب، وهو الرئيس الخامس عشر للدولة اللبنانية، قائلا «أحلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه».

وفاز عون بالرئاسة بأغلبية 99 صوتا، بعد أن أخفق النواب في انتخابه في جولة أولى في وقت سابق اليوم، علما بأنه المرشح الأوفر حظًا في الحصول على ثلثي أصوات الناخبين.

وقبل تعليق جلسة النواب، حاز عون على 71 صوتًا من أصل 122 احتُسبت كأصوات صحيحة، فيما كان يلزمه 86 صوتًا للفوز بالمنصب الرئاسي الذي ظل شاغرًا منذ أكثر من عامين. في المقابل اقترع 37 نائبا بورقة بيضاء. واعتبرت عشرون ورقة أخرى ملغاة. ورفع بري الجلسة لمدة ساعتين.

وفي نبذة عن الرئيس جوزيف عون:

- جوزيف خليل عون هو القائد الرابع عشر للجيش اللبناني

- تولى عون قيادة الجيش منذ مارس عام 2017 خلفا للعماد جان قهوجي

- بدأ مساره في الجيش اللبناني عام 1983، ترقى بشكل مضطرد حتى نال رتبة عميد ركن عام 2013. وفي 2017، رقي إلى رتبة عماد، وعين قائدا للجيش اللبناني.

- ولد فى 10 ديسمبر عام 1964 ببلدة سن الفيل في قضاء المتن.

- حصل عون على عدة أوسمة عسكرية خلال مسيرته ، بينها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب.

- حصل أيضا على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب.

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