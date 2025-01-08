واشنطن تكشف: نسعى لتجنب عملية تركية في سوريا

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن واشنطن تبذل جهودا مع أنقرة للحؤول دون أن تشنّ عملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا، وذلك غداة تهديد تركيا بهجوم من هذا النوع ضد مقاتلين تصنّفهم "إرهابيين".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في باريس "هذا مسار سيتطلب بعض الوقت، وفي غضون ذلك، ما لا يصبّ بعمق في صالح كل الإيجابيات التي نراها تحصل في سوريا، سيكون (اندلاع) نزاع، وسنعمل بجدّ بالغ لضمان ألا يحصل ذلك".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد هدد، يوم الثلاثاء، بشن بلاده هجوما عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، إذا لم تلب الجماعة مطالب أنقرة، مضيفا أنه يتعين على الإدارة السورية الجديدة التعامل مع هذه القضية.

وتصنّف تركيا وحدات حماية الشعب، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتحالفة مع واشنطن، منظمة إرهابية مرتبطة بالمسلحين الأكراد الذين يشنون تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية.