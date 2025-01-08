الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة أسير في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك عثرت على جثة الأسير يوسف الزيادنة في رفح بقطاع غزة وأعادتها إلى إسرائيل.

وقال أدرعي في بيان: "‏تمكن جيش الدفاع والشاباك أمس (الثلاثاء) من العثور على جثة المختطف يوسف الزيادنة في نفق تحت الأرض في منطقة رفح وإعادتها إلى الأراضي الإسرائيلية".

‏وأضاف: "تم اختطاف يوسف رحمه الله في السابع من تشرين الاول حيث قتل في الأسر، وبالإضافة إلى ذلك، في إطار عملية الإنقاذ، تم العثور على مستندات مرتبطة بابنه حمزة الزيادنة والذي تم اختطافه أيضا في 7 من أكتوبر وهي تزيد بشكل كبير المخاوف على حياته".

وأكد أنه "بعد إجراء عملية التعرف في المعهد الوطني للطب الشرعي وشرطة إسرائيل، قام فريق المختطفين في هيئة القوى البشرية، المسؤول عن مرافقة عائلات المختطفين، بإبلاغ العائلة بهذا الخبر".

وقال مسؤول في "حماس" لوكالة "رويترز" يوم الأحد الماضي إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 رهينة قدمتها إسرائيل، لمبادلتهم في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي، أن "حماس وافقت على قائمة من 34 اسماً من المختطفين"، لكنها لم تحدد عدد الأحياء، أو الأموات بينهم.