تركيا توجه انذارا لحزب العمال في سوريا بترك السلاح جانبا والا فالحل العسكري واقع لامحال رغم انف امريكا

حذرت تركيا تنظيم حزب العمال الكردستاني واجنحته المسلحة المتواجدة على الارض السورية بترك السلاح والعمليات الارهابية جانبا والا فالحل العسكري سيكون الحل النهائي وهو قريب .

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "CNN TURK" إن "على الإدارة الجديدة في سوريا حل مسألة تنظيم PKK/YPG الإرهابي وإذا استمرت المشكلة فإن الحل عملية عسكرية وشيكة ".

ودعا فيدان الإدارة السورية الجديدة إلى حل مسألة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، محذراً من "عملية عسكرية" حال استمرار المشكلة، كما شدد على عدم سعي بلاده لفرض النفوذ أو الهيمنة على سوريا.

واضاف وزير الخارجية التركي: "نفعل كل شيء من أجل أمننا، نفذنا وننفذ عملية ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي رغماً عن الولايات المتحدة الامريكية ".

وأردف فيدان أن "تركيا لا تسعى لفرض النفوذ أو الهيمنة على سوريا وتعارض أية سيطرة أجنبية".

ووصف فيدان قائد الإدارة السورية الجديدة / أحمد الشرع/ بأنه "زعيم عقلاني"، وقال: "ناقشنا معه قضية اللاجئين السوريين وتنظيم PKK الإرهابي"، لافتاً إلى أن الشعب السوري يعلق آماله على الإدارة الجديدة.

واكد فيدان أن حلب والمدن السورية بحاجة إلى إعادة إعمار ولابد من البدء بتلك العملية من أجل عودة السوريين الى بلادهم