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سوريا - لبنان - فلسطين
إزالة تمثال ابو فراس الحمداني في الحديقة العامة بمدينة حلب لانه صنم بحسب نظر عصابات الجولاني
وكالة انباء براثا
139
2025-01-08
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