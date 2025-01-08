سوريا - لبنان - فلسطين

إزالة تمثال ابو فراس الحمداني في الحديقة العامة بمدينة حلب لانه صنم بحسب نظر عصابات الجولاني


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إزالة تمثال ابو فراس الحمداني في الحديقة العامة بمدينة حلب لانه صنم بحسب نظر عصابات الجولاني
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