سوريا - لبنان - فلسطين

سليمان فرنجية يعلن سحب ترشيحه من انتخابات الرئاسة اللبنانية


أعلن السياسي اللبناني سليمان فرنجية،اليوم الأربعاء، انسحابه من انتخابات الرئاسة المقررة، غدا الخميس، في جلسة عامة للبرلمان، مؤكدا إنه يدعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون.

وقال فرنجية، عبر منصة "إكس": "أما وقد توفرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد.. فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب".

وأضاف: "انني ، انسجاماً مع ما كنت قد اعلنته في مواقف سابقة ، داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة،أتمنى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب

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