الجيش الصهيوني يعلن مقتل قائد سرية ونائبه في معارك شمال قطاع غزة

اعلن الجيش الصهيوني اليوم الثلاثاء ، مقتل قائد سرية في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحل ونائبه في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة.

واكد في بيان :" ان الرائد دفير تسيون ريفاه 28 عاما ، قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال، سقط اثناء القتال في شمال قطاع غزة".

وكان الجيش الصهيوني اعلن، أمس الاثنين، مقتل النقيب إيتان شيكانزي، نائب قائد السرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال، خلال معارك في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه أُصيب جنديان آخران من نفس السرية بجروح خطيرة في المعارك، وتم إجلاء الجنديين لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلتيهما.

وبهذا ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الصهيوني إلى 827 بين ضابط وجندي منذ الـسابع من اكتوبر / تشرين الاول 2023.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "سرايا القدس" أيضا "قصف مستوطنة سديروت وغلاف غزة برشقة صاروخية من موقع قرب تجمع لآليات العدو الصهيوني شمالي قطاع غزة"، كما أعلنت استهداف "دبابتي ميركافا صهيونيتين، بعبوتين ناسفتين شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي القطاع".