سوريا - لبنان - فلسطين

اغتيال رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا


اغتيل رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى، برفقة شخصين كانا معه، بهجوم مسلح على طريق طرطوس-حمص.

وذكرت مصادر في سوريا :" ان ثلاثة اشخاص قتلوا ، بينهم الدكتور جابر عيسى، رئيس لجنة المبادرات الأهلية للمصالحة الوطنية، جراء اطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق العام بين طرطوس وحمص."

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي اسماء الشخصين اللذين كانا مع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، وهما المهندس محمد أيمن وطفة، والشيخ هيثم عبد الكريم معلا.

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