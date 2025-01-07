رئيس البرلمان اللبناني يحدد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

حدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فقد ذكرت وسائل إعلامية ان "رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري دعا الى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل".

في نفس الوقت، تتسارع الحركة السياسية والدبلوماسية في لبنان استباقا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل، حيث شهدت بيروت في اليومين الماضيين سلسلة اتصالات أجراها الوفد القطري والوفد السعودي بينما وصل أمس المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين لمواكبة ترتيبات وقف النار في الجنوب والاستعدادات لجلسة الانتخابات.