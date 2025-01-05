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انفجار سيارة مفخخة في مدينة ادلب بسوريا.
سوريا - لبنان - فلسطين
عصابات النصرة الإرهابية تهاجم عدد من المحلات التجارية وتقوم بسرقة محتوياتها في منطقة الارمن بمحافظة حمص السورية.
وكالة انباء براثا
94
2025-01-05
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عصابات النصرة الإرهابية تهاجم عدد من المحلات التجارية وتقوم بسرقة محتوياتها في منطقة الارمن بمحافظة حمص السورية.
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