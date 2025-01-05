القسام تشترك مع سرايا القدس وتشتبك مع قوة إسرائيلية وتوقعهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام" أنها بالاشتراك مع "سرايا القدس"، اشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود بالأسلحة والقنابل اليدوية وإوقعتهم بين قتيل وجريح، مؤكدة قتل جندي فر من المكان، إذ ذكرت "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مشتركة مع مجاهدي "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين) بعد أن قاموا بالاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود صهاينة بالأسلحة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ولاحقوا أحد الجنود وكان فرّ من المكان وأجهزوا عليه من المسافة صفر غرب مدينة بيت لاهيا" شمالي قطاع غزة.

وفي بيان لها، أشارت "سرايا القدس" إلى أن مقاتليها تمكنوا من "تنفيذ عملية إغارة تجاه منزل تحصن به عدد من جنود العدو في مخيم جباليا شمال القطاع، وقبل انسحابهم، تم تفجير عبوة من مخلفات العدو في المبنى نفسه، وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "القسام" أنها "دمّرت 4 دبابات "ميركافا" صهيونية بعدد من العبوات الشديدة الانفجار في محور التقدم شرق جباليا البلد شمال القطاع".

ولفتت في ذات اليوم إلى أنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" شرق شارع الصفطاوي غرب معسكر جباليا".

بالمقابل، وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف جيش الإحتلال أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 825 عسكريا، بين ضباط وجنود.