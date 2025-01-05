عاجل : انفجار سيارة مفخخة في مدينة ادلب بسوريا.
سوريا - لبنان - فلسطين

وزير خارجية فرنسا: لدي علم بماضي الجولاني


كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بين أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، في أول تصريح عقب زيارته الرسمية للبلد الجمعة.

وفي مقابلة صحفية رد بارو على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن الجولاني "إسلامي" وكيف يمكن للحكومة الفرنسية التعامل معه بناء على ذلك، قال "أنا على علم بماضي أحمد الشرع والمجموعات التي عملت على قلب نظام الأسد"، لكنه استدرك قائلا "لكن في سوريا الجديدة التي هي قيد الانبعاث الآن لا يجب أن يكون أي مكان للإرهاب الإسلامي. حاربنا هذا الإرهاب في سوريا طيلة 10 سنوات". 

وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة "أن لا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم الرئيس بشار الأسد لإضعاف سوريا"، قائلا "سوريا تحتاج لمساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران بمبرر دعم السلطات أو دعم سوريا". 

وأفاد وزير الخارجية الفرنسية بأنه حصل، خلال المحادثات التي أجراها مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة في دمشق، على "تطمينات بتنصيب لجنة لحظر استعمال الأسلحة الكيماوية التي ستعمل على رصد وتدمير مخزون هذه الأسلحة الخاصة بنظام بشار الأسد". 

وعن سؤال بشأن ما إذا كان يعتبر النظام السوري الجديد "إسلاميا أم إرهابيا"، قال بارو "نريد مستقبلا لسوريا يضمن لكل أطياف البلد التمثيلية وهذا رهان لضمان استقرار سوريا ومصلحة البلد والمنطقة". 

وكان وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وصلا إلى العاصمة السورية دمشق، صباح الجمعة، للقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، وذلك في أول زيارة لهما عقب سقوط نظام بشار الأسد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انفجار سيارة مفخخة في مدينة ادلب بسوريا.
القسام تشترك مع سرايا القدس وتشتبك مع قوة إسرائيلية وتوقعهم بين قتيل وجريح
وزير خارجية فرنسا: لدي علم بماضي الجولاني
هذا هو ديدنهم يخلفون الوعود والمواثيق ...المبعوث الأمريكي الخاص الى لبنان يريد تمديد وجود الجيش الصهيوني
حزب الله يعلن موعد ومكان تشييع السيد الاقدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه
انفجارات في محيط دمشق
اكثر من 100 قتيل في معارك بين قسد وفصائل موالية لتركيا شمال سوريا
قرابة 40 ألف سوري عادوا من تركيا إلى وطنهم منذ الإطاحة بحكومة الأسد
 قوة إسرائيلية من 20 جنديا توغلت بين عيتا الشعب ورميش في جنوب لبنان ثم انسحبت!
الأونروا تعلن ان مساعداتها ستصاب بالشلل مع اقتراب سريان حظر إسرائيل نشاطها!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك