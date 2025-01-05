سوريا - لبنان - فلسطين

هذا هو ديدنهم يخلفون الوعود والمواثيق ...المبعوث الأمريكي الخاص الى لبنان يريد تمديد وجود الجيش الصهيوني


كشف مصدر مطلع أن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين سيعلن خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان تمديد المهلة التي أعطيت لإسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري مفعوله إلى الآن.

وقال المصدر إنه "سيكون للملف الرئاسي حيز كبير خلال الزيارة، إذ سيضغط هوكستين لعقد الجلسة وانتخاب الرئيس لكنه لن يتوقف عند اسم محدد". 

وأشار إلى آخر "ما توفر من معلومات مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تقف عند ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، بعد تراجع حظوظه". 

ولفت إلى أن "التداول الآن أصبح بين العميد المتقاعد جورج خوري، والوزير السابق جهاد أزعور، والعميد غلياس البيسري مدير عام الأمن العام بالإنابة، بعد ارتفاع أسهمه خلال الساعات الماضية بشكل كبير". 

وبين أن "لا "فيتو عليه لا من الداخل اللبناني ولا من الخارج، وبالتالي فإنه سيكون بديلا مقبولا لقائد الجيش بسبب القدرات القيادية التي أظهرها أخيرا، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود وملاحقة المخالفين والعمليات الأمنية الناجحة داخليا".

 ووفق المصدر، فإنه "على الرغم من التوقيت اللافت لزيارة هوكستين المتزامن مع جلسة انتخاب الرئيس، فإن الملف الجنوبي هو الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية". 

وأكد أن ذلك "نابع من مخاوف حقيقية من انهيار وقف إطلاق النار بسبب استمرار إسرائيل بعمليات التفجير والتدمير لقرى الشريط الحدودي". 

وأوضح أن "هوكستين سينتقل فور وصوله إلى لبنان لزيارة الجنوب، وسيعلن بعدها تمديد مهلة الستين يوما لمدة 30 يوما إضافية، وسيتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بالقرار، لإعطاء شرعية للتحركات الإسرائيلية لإنهاء ما تقول إنه تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله، خاصة الأنفاق والمخازن".

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هذا هو ديدنهم يخلفون الوعود والمواثيق ...المبعوث الأمريكي الخاص الى لبنان يريد تمديد وجود الجيش الصهيوني
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