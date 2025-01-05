حزب الله يعلن موعد ومكان تشييع السيد الاقدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، موعد تشييع أمينه العام الشهيد الاقدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، مبيناً أنه سيكون في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد مرور فترة الـ60 يوماً من وقف إطلاق النار.

وقال القيادي بحزب الله وفيق صفا في كلمة بمناسبة مرور 100 يوم على شهادة السيد نصر الله، إن "حزب الله سيكون حاضراً في الساحة وفي إعادة الإعمار".

وأكد صفا، مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله أن "تشييع جثمان السيد نصر الله سيكون بعد الـ60 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن "صفا قام بجولة في مكان حادثة اغتيال الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه وصرح بأن حضور السيد موجود في المقاومة ومجاهديها وشعب المقاومة وحزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو".