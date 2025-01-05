انفجارات في محيط دمشق

ذكرت وسائل اعلام سورية، اليوم الاحد، ان انفجارات حدثت يعتقد أنها في مستودعات بالعاصمة السورية دمشق، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وقالت الوسائل، بينها "تلفزيون سوريا"، أن انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق يعتقد أنها طالت مستودعات ذخيرة، من دون مزيد من التفاصيل".

فيما قالت شبكة "أخبار سوريا الوطن" إن "أصوات الانفجارات التي تسمع في محيط دمشق هي لمستودعات ذخيرة في الكتيبة 55 - دفاع جوي على سفوح جبل المانع (الكسوة) في ريف دمشق".