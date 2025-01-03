سوريا - لبنان - فلسطين

حرب غزة بيومها الـ 455.. استهداف المستشفى الإندونيسي ومفاوضات مرتقبة في الدوحة


في وقت تدخل فيه الحرب على غزة يومها الـ455، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، المتواجدين في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بإخلائه فوراً.

وقالت حركة حماس، في بيان ، إنّ هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي وإضرامه النار في منازل ومدارس حوله "يعد جريمة حرب واستمرار لمخطط الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في القطاع". كما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الفلسطينيين في منطقة البريج وسط قطاع غزة بإخلائها تمهيداً لهجوم عسكري.

واستشهد 12 فلسطينياً على الأقل بينهم صحافي وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، بغارات إسرائيلية استهدفت خمسة منازل في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية، وذلك غداة يوم دام راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى. في المحافظة الوسطى قصف الجيش أربعة منازل، وأفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة اثنين بغارة إسرائيلية استهدف منزلاً لعائلة "سلمان" وخيمة بجواره غرب مدينة دير البلح.

وأوضح المصدر ذاته أنّ ثلاثة فلسطينيين بينهم صحافي استشهدوا وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلاً لعائلة "شلط" في منطقة السوارحة شمال بلدة الزوايدة. وأضاف أن فلسطينيين استشهدا وجرح عدد آخر جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلاً لعائلة "أبو عجوة" جنوب مخيم النصيرات. كما استشهدت امرأة متأثرة بجراحٍ أصيبت بها بقصف إسرائيلي لمنزل عائلة "مشمش" بمخيم النصيرات (وسط) في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وفق المصدر. وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق طرق "عبد العال" في شارع الجلاء (وسط).

في غضون ذلك، غادر وفد من المفاوضين "على مستوى العمل" إسرائيل متوجهاً إلى  العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، بحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

وأمس الخميس، توجه أيضاً وفد قيادي من حركة حماس، إلى الدوحة، بعدما زار الأربعاء، العاصمة المصرية القاهرة، في محاولة لتحريك المفاوضات في أعقاب التعثّر الذي شاب مسار التهدئة، بعد أن قدمت حكومة الاحتلال مطالب جديدة وطرحتها للتفاوض.

وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق في تصريح، إنّ جولة مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة ستبدأ اليوم الجمعة في الدوحة، مضيفاً: "هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة".

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