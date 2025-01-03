العثور على جثتين لارهابيي الجولاني "أُعدما رميا بالرصاص" في محيط مدينة البو كمال

كشف مصدر سوري، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، عن العثور على جثتي اثنين من ارهابيي الوية الجولاني في محيط مدينة البو كمال قرب الحدود مع العراق.

وقال المصدر ان "مساء يوم امس الخميس شهد العثور على جثتي اثنين من مقاتلي الوية الجولاني في محيط مدينة البو كمال قرب الحدود العراقية- السورية وعليهما اثار اطلاقات نارية في مؤشر على اعدامهما".

واضاف ان "الحادثة وهي الاولى من نوعها في هذه المدينة المهمة على الحدود مع العراق لكنها من جهة اخرى تعكس وجود صراع نفوذ بدء يظهر بين الوية الارهابي الجولاني وخلايا نائمة مرتبطة بداعش الارهابي تحاول فرض سطوتها على هذه المدينة الحدودية وقتل اثنين هي اشبه بالرسالة التي ربما سيكون لها ارتدادات خاصة مع تنامي نشاط داعش في الاسابيع 3 الماضية في جغرافية سوريا".

واشار المصدر الى ان "وجود الوية الجولاني ضعيف في البو كمال ومناطق كثيرة من سوريا لكنها يتركز ثقلها في المدن الكبرى ومنها دمشق وحلب باعتبارها مركز القرار والحكم".

هذا وكشفت مصادر مطلعة، امس الخميس، عن مقتل عراقي واذري في اول صراع للأجنحة في تنظيم داعش الارهابي بسوريا.

وقالت المصادر إن "اثنين من قيادات الصف الثاني في داعش الارهابي احدهما عراقي والأخر اذري قتلا رميا بالرصاص في طريق زراعي في بادية دير الزور السورية من قبل قيادات اعلى"، لافتة الى ان "ما حدث اعدام وفق شهود عيان".

وأضافت، ان "ما حصل يأتي ضمن مسلسل بروز صراع الاجنحة التي تريد ان تتصدر المشهد في سوريا بعد عودة زخم التنظيم الارهابي في المشهد واتساع قدرته في الانتشار بعد حصوله على كميات كبيرة من الأسلحة وتدفق المئات من المعتقلين في سجون الأسد اليه عقب اقتحامها في احداث 8 كانون الأول".

وأشارت المصادر الى ان "هناك صراعا بين 7 جنسيات بينها العراقية للاستحواذ على القرار في قمة هرم تنظيم داعش" الارهابي، مبينة أن "ما حصل ربما يكشف عن خلافات حادة لكن لا يعني بان الصراع قد يأخذ بعد دامي خاصة وان هناك قوى غريبة تتحكم بإدارة الامور في التنظيم الارهابي بحيث لا تسمح الى ان تقود الى فوضى وهذا هو السر الخفي".