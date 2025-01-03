إسرائيل تنتهك الهدنة من جديد

ذكرت وسائل إعلامية، ان القوات الإسرائيلية تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتفجير المنازل في جنوب لبنان، وتشن غارات وهمية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق بيروت.

وقالت إن "القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة باتجاه الأحياء في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، وفي محيط بلدة حولا، كما يقوم بحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بين بلدتي طلوسة وبني حيان".

واستهدف تفجير عنيف في بلدة كفركلا، وتم إحراق منزلين في بلدة بني حيان الجنوبية وتجريف في وادي السلوقي من قبل القوات الإسرائيلية التي قامت أيضا برفع السواتر واقفال طريق بني حيان من جهة وادي السلوقي جنوبا.

وقالت إن "الطيران الحربي ينفذ غارات وهمية في أجواء القطاع الأوسط جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية".