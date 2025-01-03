منع دخول اللبنانيين إلى سوريا

أفاد مصدر مطلع في الأمن العام اللبناني، بأن هناك إجراءات سورية مشددة تمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا عبر المعابر الشرعية.

وأوضح المصدر أن "الجهة اللبنانية ليس لها علاقة بهذه الإجراءات ولكنها متخذة من السلطة السورية، بحيث لم يسمح للبنانيين منذ أمس بعبور المعابر ويخضعون لإجراءات مشددة، وبالتالي يعودون إلى الداخل اللبناني".

وذكر أن "القرار يمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا إذا كانوا يحملون إقامة رسمية فيها".