بعد وصولها دمشق.. وزيرة الخارجية الالمانية ترتدي سترة واقية من الرصاص

وصلت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى دمشق على متن طائرة عسكرية من قبرص وظهرت بسترة واقية من الرصاص، في ظل الوضع الأمني بالعاصمة السورية.

وظهرت صور ومقاطع فيديو للوزيرة الألمانية وهي تتسلم السترة الواقية من أحد العسكريين قبل نزولها إلى أرض مطار دمشق الدولي.

وكان على رأس مستقبليها ممثلين اثنين من الإدارة السورية الجديدة والتزما بأصول الترحيب بالنساء عبر عدم الامتناع عن المصافحة يدا بيد تبعا للعادات الإسلامية.

وتعتبر هذا الزيارة الأولى لمسؤول ألماني رفيع إلى دمشق منذ وصول الإدارة السورية الجديدة إلى سدّة الحكم في سوريا بعد سقوط النظام السوري.