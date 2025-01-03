لبنان: إستمرار المشاورات للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية

ذكرعضو كتلة التنمية والتحرير اللبنانية النائب قاسم هاشم بإن المشاورات مستمرة للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المقرر في التاسع من يناير، حيث أوضح هاشم في حديث لـ"ريا نوفوستي" أن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، على عقد جلسة للمجلس في الموعد المقرر يعكس آمالا عالية بأنها ستعطي نتائج"، معتبرا أن "إجماع الكتل النيابية على عقد الجلسة هو أمر إيجابي، والمشاورات مستمرة لإنتاج رئيس للجمهورية في جلسة الانتخاب القادمة؛ فهم يتعاطون مع الاستحقاق الرئاسي على أنه ضرورة ملحة أكتر من قبل، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ما زالت ستعقد في موعدها، وإصراره على انعقادها يعكس آمالا عالية بأنها ستكون منتجة"، مؤكدا أن وجود رئيس للجمهورية أمر أساسي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية ولمواكبة اتفاقية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، التي تخرقها إسرائيل باستمرار، والحرص على تطبيق القرار 1701، وكذلك لمواكبة التطورات السياسية الإقليمية الجديدة.

وبيّن أن هناك عددا من المرشحين الجديين ولكن الصورة لم تتضح بشكل نهائي بانتظار المشاورات، والاتفاق بين الكتل النيابية على شخصية توافقية لا تشكل تحدياً لأحد، مبينا أن "الاتصالات ستكثف في الأسبوع الأخير بين الكتل النيابية، حيث ستظهر التحالفات بشكل أوضح، وقد يحصل التوافق في الربع الساعة الأخيرة".