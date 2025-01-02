وزير الخارجية التركي يدعو الى تسليم عناصر تنظيم "داعش"الارهابي الموجودين في معسكرات سوريا إلى بلادهم.

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إلى تسليم عناصر تنظيم "داعش"الارهابي الموجودين في معسكرات سوريا إلى بلادهم.

وقال فيدان إن "موقف تركيا واضح بشأن عناصر تنظيم داعش الارهابي في المعسكرات السورية".

وطالب بإعادة عناصر التنظيم الموجودين في سوريا إلى الدول التي يحملون جنسياتها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما أشار إلى ضرورة "تسلم الحكومة السورية الجديدة إدارة معسكرات احتجاز عناصر تنظيم داعش الارهابي في سوريا".

وشدد وزير الخارجية التركي كذلك على أن "أنقرة ستدعم وتحمي الأقليات في سوريا".