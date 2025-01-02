مصادر مطلعة تكشف عن خروج عتاة إرهابي داعش من السجون السورية بعد اقتحامها من ارهابيي الجولاني

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، إن سجون نظام بشار الاسد اعادت زخم تنظيم داعش الارهابي في 7 مناطق سورية.

وقالت المصادر إن" اقتحام السجون قبيل سقوط نظام الاسد في 8 كانون الاول الماضي في دمشق اسهم في اطلاق الالاف من السجناء والمعتقلين بعضهم بتهم جنائية والبعض الاخر ارهابية وهناك ابرياء كثر تم زجهم بالوشاية وتهم متعددة".

واضافت، ان" الحقيقة التي لايختلف عليها اثنان هي ان تلك السجون كانت تضم المئات من عتاة الارهاب من داعش بينهم قيادات مهمة على مستوى سوريا، لافتة الى ان" بعض منصات المقربة من التنظيم بينت في مقاطع فيديوية واخرى اشبه بالبيانات بان من 11- 15 قياديا من داعش التحقوا بالتنظيم في 7 مناطق مع عبارة مئات المجاهدين الاحرار اي بمعنى اعادة زخم التنظيم من جديد".

واشارت المصادر الى انه" من خلال رصد تحركات داعش فأنه بات ينشط في 15 منطقة داخل سورية ووصل الى ريف الرقة بعدما كان وجوده منحصرا في ريف دير الزور لاشهر طويلة".

وكان قد حذر سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، من وجود خطر حقيقي يتمثل في احتمالية عودة حركات مثل تنظيم "داعش"الارهابي ليطل برأسه مجددا في سوريا، حسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وقال ريابكوف للصحافيين: "هناك خطر حقيقي من أن تظهر "داعش" مرة أخرى، وكل تلك الجماعات التي سبق وظهرت، وهذا أمر مثير للقلق".

يذكر أنه رغم مرور سنوات على اندثار التنظيم وإعلان الانتصار عليه، حذّرت الأمم المتحدة، الصيف الماضي، مجلس الأمن من أن خطر الإرهاب يعاود الظهور مع توقعات بتضاعف هجمات داعش هذا العام قبل التطورات الأخيرة.

وأضافت المنظمة في يوليو/تموز الماضي، أن عودة التنظيم ممكنة، خصوصا أن سوريا مليئة بالأطراف المسلحة والجماعات الإرهابية والجيوش الأجنبية وخطوط المواجهة.