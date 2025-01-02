سوريا - لبنان - فلسطين

حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة تتجاوز 154 ألف فلسطيني!


صرّحت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة العشرات غالبيتهم شمالي قطاع غزة، إثر قصف مكثف واستهدافات في أنحاء متفرقة من القطاع، فبحسب مصادر فلسطينية: "ارتكب الجيش الإسرائيلي الخميس مجزرة جديدة بحق النازحين في منطقة مواصي خان يونس، خلفت عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار معاناة النازحين بسبب الأمطار والبرد القارس".

كما لقي مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللواء محمود صلاح ومعاونه العميد حسام شهوان مصرعهما في غارة إسرائيلية استهدفت خيام للنازحين في خان يونس، فيما يواجه آلاف النازحين ظروفا مأساوية بعد أن غمرت المياه مخيماتهم.

في حين أكد الدفاع المدني في غزة، أن "القوات الإسرائيلية تواصل منعه من العمل شمالي القطاع وتهدد طواقمه بالقتل"، ولفت إلى أن "طواقمه عاجزة عن تلبية نداءات الاستغاثة من الأهالي، في وقت ينتشر فيه الشهداء بالمئات في الشوارع، نتيجة ضعف الإمكانيات وتعطل سيارات الإسعاف بشكل شبه كامل في معظم مناطق القطاع".

وفي اليوم التسعين للعملية العسكرية الإسرائيلية شمالي القطاع، استهدف قصف جوي ومدفعي محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لمخيم النصيرات، وأرضا زراعية في شارع الطوابين داخل حي الشجاعية.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متفرقة في القطاع، بينما واصلت القوات الإسرائيلية نسف المربعات السكنية، إذ نسفت الدبابات الإسرائيلية منازل سكنية في حي الزيتون، كما نسفت عددا من المباني السكنية في مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان اليوم الخميس، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيد و59 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية)"، مشيرة إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع "حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45581 شهيدا و108438 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

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