غارات صهيونية على جنوب لبنان واستهداف منطقة إقليم التفاح لأول مرة منذ وقف إطلاق النار!

صرّحت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم الخميس عدة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، حيث ذكرت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ "غارة معادية استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع".

وأضافت الوكالة أن "الطيران الحربي المعادي أغار قرابة السابعة وخمس دقائق من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، مستهدفا منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض، أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي إقليم التفاح والنبطية".

كما أشارت إلى أن "هذا العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة إقليم التفاح منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي".