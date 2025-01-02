غارة إسرائيلية غادرة تهز ريف دمشق

هزت انفجارات ريف دمشق الغربية، اليوم الخميس، في أول استهداف إسرائيلي للعاصمة السوري في العام الجديد.

وأفادت مصادر محلية، "بوقوع غارة إسرائيلية على قيادة اللواء 90 في سعسع بريف العاصمة السورية".

ويشكل اللواء 90 الذي يقع شمال القنيطرة أحد ألوية المدرعات الأساسية في الجيش السوري السابق.

ويمتلك اللواء أنواع متعددة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، منها منظومة حرب إلكترونية وتشويش نوع R330 بالإضافة إلى أربع عربات شيلكا نوع ZSU_23_4 مطورة من قبل الجيش الإيراني وحزب الله اللبناني وصواريخ إيرانية قصيرة ومتوسطة المدى من نوع شهاب، إضافة إلى راجمات صواريخ.

وقبل أيام قليلة، هز انفجار عنيف مستودعاً للأسلحة كان تابعاً للنظام السوري السابق، بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق يوم الأحد الماضي.

وبحسب المرصد السوري، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 11 شخصًاً غالبيتهم من المدنيين.

وفي الأيام الأخيرة بعد سقوط النظام السوري، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية.

وتسعى إسرائيل إلى تدمير ترسانة الجيش السوري السابق، خشية وقوع الأسلحة في أيدي الفصائل التي أسقطت نظام بشار الأسد في 8 كانون الاول الجاري.