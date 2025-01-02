محافظة السويداء جنوب سوريا: لن نسمح لأي فصيل بدخول أراضينا وقادرون على الإدارة وضبط أمننا

أكد بهاء الجمال قائد عمليات طائفة الموحدين الدروز بمحافظة السويداء جنوبي سوريا رفض مشيخة المحافظة دخول أي فصيل مسلح السويداء، وحذر من مطالبة المحافظة بالفيدرالية إن تعرضت لأي تعد.

وقال الجمال عبر شاشة "رووداو": "إذا تعرضنا لأي تعد أو فرض علينا شيء كمحافظة، فإننا سنطالب بالفيدرالية".

وعن منعهم دخول قوة من الإدارة السورية الجديدة للمحافظة مؤخرا، قال: "لم يتم التنسيق مع أي من قادة الفصائل في غرفة العمليات، ولا مع سماحة شيخ العقل. وجدنا أن الوقت كان غير مناسب، والناس كانت منشغلة باحتفالات رأس السنة فدخلوا بالخدعة وبطريقة خبيثة دون إخبار أحد. نحن نرفض هذا الأمر".

وفي سؤال عن الجهات الداعمة لهم قال: "نحن نعتمد على دعم داخلي من المحافظة ولا نتلقى أي دعم خارجي، ولم نطلبه من قبل. نحن نطلب فقط دعم أبناء المحافظة، ونطالب بموقف دولي لدعم المحافظة".

وأضاف: "بعض الأوضاع لم تهدأ بعد، ولا نعلم ما الذي قد يحدث على مستوى سوريا بشكل عام. نحن لا نسمح لأي منظمة أو أي فصيل، مهما كان عدد أفراده كبيرا أن يتدخل حيث لدينا وجود ودور في الجنوب بشكل عام. لذلك، لا نسمح لأحد بفرض أي قرار علينا".

وقال: "تم التواصل مع مشيخة العقل ومع سماحة الشيخ أبو سلمان حكمت الهجري وجاء الرد منهم بالرفض، حيث أكدوا أنه في الوقت الحالي لن يسمحوا لأي أحد بالتدخل. لدينا قدرات، وقادة عسكريون قادرون على إدارة وضبط الأمن، ولهذا السبب نحن متمسكون بموقفنا".

وردا على سؤال حول "احتمال نشوب قتال مع "هيئة تحرير الشام"، أجاب: "لا! نحن لا نذهب إلى المعارك ولا نسعى لسفك الدماء. ولكن إذا أصبح الأمر مفروضا علينا، فإننا سنقوم بثورة على ثورة. هذا الأمر لا نفكر فيه حاليا، ولكن إذا كان هناك شيء يفرض علينا، نعم، نحن مستعدون للقيام بثورة دون أي تردد".

وختم: "لا نسمح لأي أحد أن يدخل أراضي الجبل ليفرض علينا أي شيء، سواء كان ذلك من هذه الجهة أو غيرها. ولن ندعو أبدا إلى سفك الدماء".