حملة واسعة في مدينة حمص للقبض على \"مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم\"!

صرّح مراسل وكالة "سانا" السورية بشن وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية عملية تمشيط بأحياء مدينة حمص وسط البلاد بحثا عن "مجرمي الحرب ومتورطين بعد رفضهم تسليم سلاحهم"، حيث نقل المراسل عن مسؤول أمني أن عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة.

وأضاف، "مجرمو الحرب والمتورطون بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".

كما ذكر المسؤول الأمني: "وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، عكرمة، عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا".